انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 10:15 صباحا
الرئيس اللباني ميشال عون، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن المشاورات البرلمانية لاختيار رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة المقبلة ستبدأ يوم الخميس 15 أكتوبر.

واستقالت الحكومة اللبنانية في 10 أغسطس الماضي، عقب انفجار مدمر في ميناء بيروت، قتل فيه نحو 200 شخص، وجرى اختيار السفير السابق للبلاد في برلين مصطفى أديب، في 31 أغسطس لتشكيل الحكومة بعد تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب وكالة «رويترز».

ومع ذلك، استقال أديب في أواخر سبتمبر، بعد أن حاول لمدة شهر تقريبا تشكيل حكومة غير حزبية، ووجهت استقالته ضربة لخطة فرنسية تهدف إلى حشد الزعماء السياسيين الطائفيين لمعالجة أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.

تعثر الخطة الفرنسية
وبموجب خارطة الطريق الفرنسية، ستتخذ الحكومة الجديدة خطوات للتصدي للفساد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحريك مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد الذي انهار بسبب جبل من الديون.

لكن جهود أديب تعثرت في خلاف حول التعيينات، ولا سيما منصب وزير المالية، الذي سيكون له دور رئيس في وضع خطط الإنقاذ الاقتصادي.

ووجه ماكرون اللوم لزعماء لبنان بعد استقالة أديب، قائلا إن الجهود الفاشلة ترقى إلى مستوى «خيانة» جماعية، لكنه تعهد بالمضي قدما في جهوده، وغضب قادة البلاد من اتهامات ماكرون، لكن لم يكن هناك تحرك يذكر منذ ذلك الحين.

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