«الصحة الفلسطينية» تسجل 475 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 وفيات

أحد أفراد طاقم طبي في فلسطين يرتدي الكمامة. (الإنترنت)

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الثلاثاء، تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» وعشر وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

‬‬وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة ‬‬سجل أعلى عدد من إصابات يوم الثلاثاء بإجمالي 146 حالة تلته محافظة الخليل بواقع 70 إصابة، فيما لم يتضمن تقرير الثلاثاء عدد الإصابات في مدينة القدس، وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وفق «رويترز».

وأوضحت الوزيرة أن هناك 46 مريضا «في غرف العناية المكثفة بينهم 11 على أجهزة التنفس الصناعي». وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس الماضي بلغ 53399، تعافى منها 45372، وبلغت الوفيات 412 حالة.