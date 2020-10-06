قادة غرب أفريقيا يرفعون العقوبات عن مالي

باه نداو الرئيس الموقت لمالي في باماكو، 25 سبتمبر 2020. (رويترز)

قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» في بيان، الثلاثاء، إن قادة الدول الأعضاء في المجموعة رفعوا العقوبات التي فرضوها على مالي بعد انقلاب 18 أغسطس، الذي أطاح الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا.

وقال البيان إنه تم رفع العقوبات المكبلة لمالي بعد تعيين كولونيل الجيش المتقاعد باه نداو رئيسا موقتا، ومختار وان رئيسا للوزراء لفترة انتقالية يتوقع أن تستمر 18 شهرا، وفق «رويترز».

وجاء في البيان الذي وقعه رئيس إيكواس: «بعدما أخذوا في الاعتبار التقدم الملحوظ نحو تطبيع دستوري والدعم (الذي تلقاه العملية السياسية) قرر قادة الدول (الأعضاء) رفع العقوبات عن مالي ودعوا الشركاء إلى دعم مالي». وأعلن قادة مالي الانتقاليون يوم الإثنين تشكيل حكومة جديدة شغل بعض مناصبها القيادية مسؤولون عسكريون.