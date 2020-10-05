سلطنة عمان أول دولة عربية خليجية تعيد سفيرها إلى سورية

رئيس سلطنة عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد (إنترنت)

أرسلت سلطنة عمان سفيرا لها إلى سورية لتصبح أول دولة عربية خليجية تفعل ذلك بعد أن خفضت تلك الدول أو أغلقت بعثاتها في دمشق العام 2012 بسبب الهجمات التي شنتها الحكومة هناك على الاحتجاجات في بداية الصراع الذي تحول إلى حرب أهلية.

وعُمان واحدة من الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقات دبلوماسية مع حكومة الرئيس بشار الأسد بعد انتفاضة 2011، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وحلفاء خليجيين آخرين.

اعتماد السفير العماني

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن وزير الخارجية السوري تسلم يوم الأحد أوراق اعتماد السفير العماني تركي بن ​​محمود البوسعيدي المعين في المنصب بمرسوم سلطاني في مارس.

وتسعى بعض الدول العربية إلى المصالحة مع دمشق، بعد مكاسب حاسمة للقوات الموالية للحكومة في الصراع، بهدف توسيع نفوذها في سورية على حساب تركيا، وكذلك إيران التي تدعم الأسد.

وأبقت عمان سفارتها مفتوحة، وكذلك البحرين. وتعهد السلطان هيثم بن طارق عند توليه السلطة في يناير بمواصلة إقامة علاقات ودية مع جميع الدول.

فتح البعثة الإماراتية

وأعادت الإمارات العربية المتحدة فتح بعثتها في دمشق في أواخر العام 2018 في دفعة دبلوماسية للأسد، ولديها قائم بالأعمال هناك.

كانت الإمارات من بين عدة دول في المنطقة دعمت جماعات المعارضة المسلحة في سورية، على الرغم من أن دورها كان أقل بروزا من دور السعودية وقطر اللتين لم تعيدا حتى الآن العلاقات مع دمشق.

وقالت الكويت إنها ستعيد فتح بعثتها في دمشق إذا جرى الاتفاق على ذلك في جامعة الدول العربية التي علقت عضوية سورية في 2011.

الدعم السوري

واستعاد الأسد السيطرة على معظم أنحاء سورية بدعم من روسيا إلى جانب إيران، خصم الرياض وأبوظبي، وجماعات إسلامية شيعية مدعومة من إيران مثل حزب الله اللبناني.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة تهدف إلى قطع التمويل عن حكومة الأسد وحذرت من أن أي شخص يتعامل تجاريا مع دمشق معرض لخطر وضعه على قائمة العقوبات.