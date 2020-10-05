الجيش العراقي: سقوط صاروخين قرب المنطقة الخضراء في بغداد

المنطقة الخضراء في بغداد، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الجيش العراقي إن صاروخين من نوع «كاتيوشا» سقطا في ساعة متأخرة ليل الأحد في منطقة الجادرية في العاصمة بغداد قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين، دون وقوع إصابات.

وذكر الجيش أن أحد الصاروخين سقط قرب فندق «بابل»، الذي يستخدمه المسافرون العراقيون وتعقد به أحيانًا اجتماعات حكومية، حسب بيان اليوم الإثنين، نقلته وكالة «رويترز».

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وخلال الأشهر القليلة الماضية، تعرضت المنطقة الخضراء إلى رشق صاروخي، استهدف معظمه مقر السفارة الأميركية، ووُجهت أصابع الاتهام إلى حركة «حزب الله» العراقية، الموالية لطهران.

كما شهدت الأسابيع القليلة الماضية أكثر من هجمة استهدفت قوافل أميركية، ويأتي ذلك بالتزامن مع خفض عدد القوات الأميركية في العراق.