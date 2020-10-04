عودة المعتمرين إلى مكة بعد انقطاع سبعة أشهر جراء «كوفيد-19» (فيديو)

مُسلمون يلتزمون بالتباعد الاجتماعي خلال ادائهم لشعيرة العمرة . (رويترز )

بدأت الحركة تدب في مكة من جديد، الأحد، بعد ركود استمر سبعة أشهر مع عودة المعتمرين إليها، وذلك بعد أن قررت السلطات السعودية رفع الحظر الذي فرضته على أداء العمرة جزئيا.

واعتادت السعودية كل عام استقبال ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء شعائر الحج والعمرة. وقد أتاحت المملكة في موسم الحج لأعداد رمزية من الداخل أداء المناسك هذا العام، بحسب «رويترز».

وقررت السعودية السماح للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة اعتبارا من يوم الأحد بما يعادل ستة آلاف معتمر يوميا. وستفتح المملكة أبوابها للمسلمين من الخارج اعتبارا من أول نوفمبر المقبل. وفي العام الماضي زار البلاد 19 مليون مسلم لأداء العمرة.

مئات المتاجر تعج بالحركة

وقبل الجائحة كان أكثر من 1300 فندق ومئات المتاجر تعج بالحركة على مدار الساعة لخدمة الحجاج والمعتمرين الزائرين في مكة والمدينة المنورة. أما الآن فقد أصبح عدد كبير منها مغلقا أو تراكمت الأتربة على زجاج واجهاتها. وعندما حل منتصف الليل كان عشرات من المعتمرين المسجلين يقفون والكمامات على وجوههم يستعدون لدخول الحرم في مجموعات صغيرة.

قالت مواطنة باكستانية تدعى إيمان وتقيم في المملكة وهي تصطحب ابنتها «هذه السنة كانت ثقيلة ومليئة بالمآسي. أدعو الله أن يغفر للناس جميعا». وبينما كان المعتمرون يطوفون بالكعبة وقف مسؤولون للإشراف على التزامهم بالتباعد ضمانا لسلامتهم.

ولم يعد يسمح للمصلين بلمس الكعبة. واستمتع البعض بالحركة دون الزحام المعتاد. وقال سعودي قدم نفسه باسم أبوفهد «هذه أسهل عمرة أديتها على الإطلاق».

واقع جديد

ويمثل الحج والعمرة عماد خطة لتنمية حركة السياحة بموجب حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع النشاط الاقتصادي في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.

وكانت الحملة تهدف لزيادة عدد المعتمرين إلى 15 مليونا في 2020 غير أن وباء كورونا عرقل تنفيذ تلك الخطة. كما تهدف الحملة لزيادة العدد إلى 30 مليونا بحلول 2030. وتوضح البيانات الرسمية أن نشاط الحج والعمرة يدر إيرادات تبلغ 12 مليار دولار ينفقها الحجاج والمعتمرون على الإقامة والانتقالات وشراء الهدايا والطعام والرسوم.

الحج لعدد محدود

وفي أواخر يوليو نظمت السعودية الحج لعدد محدود، وذلك للمرة الأولى في التاريخ الحديث، حيث شارك بضعة آلاف من حجاج الداخل في أداء المناسك بدلا عن العدد المعتاد الذي يقارب ثلاثة ملايين حاج. وعلى مقربة من الحرم المكي كانت الفنادق في الأبراج العالية شبه خالية، وكانت المراكز التجارية مغلقة قبل ساعات من استئناف العمرة. وكانت عشرات المتاجر والمطاعم مغلقة.

ويقدر اقتصاديون أن قطاع الفنادق في مكة قد يخسر ما لا يقل عن 40 في المئة من دخله من الحج والعمرة هذا العام. وقال خمسة من العاملين في أحد الفنادق طلبوا كلهم عدم نشر أسمائهم إن الإدارة أعطتهم إجازة من العمل دون مرتب خلال فترة الإغلاق وقالوا إنه تم الاستغناء عن مئات غيرهم من العاملين في قطاع الضيافة.