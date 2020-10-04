تونس تحظر التجمعات وتقلص ساعات العمل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 08:33 صباحا
سياح أوروبيون في شاطئ فندق في جزيرة جربة التونسية، 18 يوليو 2020. (أرشيفية: فرانس برس)

  قال رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، إن السلطات التونسية ستحظر جميع التجمعات وتقلص ساعات عمل موظفي القطاع العام، من أجل وقف الانتشار السريع لفيروس «كورونا».

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن المشيشي قوله: «تعديل توقيت العمل في الإدارات والمؤسسات العمومية باعتماد نظام الحصة الواحدة ونظام الفرق، ومنع جميع التجمعات والتظاهرات لما تحمله من مخاطر العدوى بكوفيد-19»، حسب وكالة «رويترز».

واتخذت الحكومة القرار وسط مخاوف شديدة من أن المستشفيات في تونس لن تكون قادرة على استيعاب عدد كبير من المرضى بسبب نقص أسرة العناية المركزة. وقفز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس «كورونا» ليتجاوز 20 ألفا مقارنة بنحو ألف حالة قبل إعادة فتح حدود البلاد في 27 يونيو.

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وفي كلمة أعلن فيها أحدث الإجراءات لمكافحة الفيروس، قال المشيشي إنه أعطى أوامره لمحافظي تونس بتنفيذ إجراءات عزل عام في محافظاتهم إذا لزم الأمر. لكنه أضاف: «لا مجال للعودة لنظام الحجر الصحي الشامل الذي تم اعتماده سابقا لمواجهة الموجة الأولى من وباء فيروس كورونا المستجد» على مستوى البلاد بسبب الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الناجم عن تلك الإجراءات في مارس.

وانكمش الاقتصاد التونسي المعتمد على السياحة بنسبة 21.6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة الجائحة وإجراءات الحد منها.

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