السعودية تضع شروطا جديدة لأداء مناسك العمرة

حجاج يحملون مظلات بألوان مختلفة على مسافة من بعضهم البعض مع بدء مناسك الحج في 29 يوليو 2020.(فرانس برس)

وضعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية شروطا جديدة لأداء مناسك العمرة، التي سيجري استئنافها الأحد المقبل، بعد سبعة أشهر منذ تعليقها بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقال نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، لجريدة «الشرق الأوسط» السعودية، إن «كل رحلة للعمرة لن تزيد على ألف شخص مع مرافقة قائد طبي لكل فوج، سيخصص لهم ثلاث ساعات لإتمام مناسكهم من العمرة والطواف».

ولفت عبدالفتاح المشاط إلى أن «الفئة العمرية المسموح لها بالحصول على تصريح تبدأ من سن 18 إلى 65 عامًا، وتصل في بعض الحالات إلى 70 عامًا، وذلك بناء على متطلبات الحالة الصحية لكل راغب في أداء العمرة».

وأوضح مشاط أنه «لا يتطلب من الراغبين في أداء العمرة الحصول على تقرير طبي، وذلك لاعتماد تطبيق (اعتمرنا) على الحالة الصحية للمعتمر».

وأكد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، أن الخطة المزمع تنفيذها في موسم العمرة للعام الحالي «تعتمد على عدد من المراحل، تشمل التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الوجود في الحرم المكي».

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين عن ثلاثة محاور للإجراءات الاحترازية تشمل «الوقاية والتطهير والتوعية».