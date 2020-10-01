سورية تجدد مطالبتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 09:11 صباحا
قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان، 21 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

جددت السلطات السورية مطالبتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان، التي ظلت محتلة منذ حرب العام 1967.

جاء ذلك على لسان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير حسام الدين آلا، خلال الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان أمس الأربعاء، الذي أشار إلى أنه رغم القرارات المتكررة الصادرة عن المجلس والأجهزة الأممية الداعية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان، «يواصل كيان الاحتلال ممارساته وإجراءاته غير القانونية لفرض قوانينه وإدارته على الجولان المحتل في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 497 لعام 1981»، حسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

وأضاف أن سلطات الاحتلال «تستمر في ممارساتها القمعية بحق السوريين من أبناء الجولان المحتل، وفرض قيود وتدابير تعسفية تنتهك حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في العمل والصحة والتعليم والتملك وحرية التنقل، مع استمرارها بسرقة الموارد الطبيعية للجولان».

«التضييق على السوريين وجلب المستوطنين»
وتابع: «تستمر القوة القائمة بالاحتلال بالتضييق على المواطنين في الجولان من خلال محاولات مصادرة الأراضي الزراعية المملوكة لهم، وتهديدهم بنزع ملكيتها لإجبارهم على القبول بسندات الملكية الصادرة عن سلطات الاحتلال، وإقامة واقع زراعي يدعم المستوطنين الإسرائيليين، إلى جانب تقييد حركة السكان السوريين ومنعهم من البناء على أرضهم، وحرمانهم من زيارة ذويهم في الوطن الأم».

وشدد المسؤول السوري على «أهمية البند السابع في رصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان ودوره في الضغط لإلزام إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب الانتهاكات والممارسات غير القانونية وإنهاء احتلالها، مشيرا إلى مسؤولية الدول الداعمة إسرائيل، في استمرار هذه الجرائم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن: الشعب الأميركي لن يقف مكتوف الأيدي إذا خسر ترامب ورفض التنحي
دولى
بيانات أولية: نسبة مشاهدة المناظرة بين ترامب وبايدن أدنى من 2016
دولى
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم - دور الأحزاب في الحياة السياسية في ليبيا
فيديو
تشييع أمير الكويت الراحل عقب وصول جثمانه من أميركا
عربى
السوق الموازية خلال سبتمبر: الدولار يتراجع 9.1% واليورو 10.6% والاسترليني 12.8% ...
ليبيا
طائرة مقاتلة تخترق حاجز الصوت في باريس وتثير الذعر
دولى
الحبري يكشف عن صرف الحكومة الموقتة ميزانية مكافحة «كورونا» خلال 10 أيام
ليبيا
الخطوط الجوية الأفريقية توقف رحلاتها إلى مطار سبها
ليبيا
مدير «بي.بي.سي» يهدد بفصل من تنتهك تغريداتهم قواعد الحياد
ثقافة وفن
ضبط ليبيين بحوزتهما 400 قرص مخدر «إكستاسي» بمنطقة قدح
ليبيا
البعثة الأممية تعلن توصيات المحادثات الأمنية والعسكرية الليبية في الغردقة
ليبيا
خلافات أفريقية أميركية مفاجئة تجهض تسمية مبعوث أممي إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا العرض يرافق نصف المتعافين من «كورونا»