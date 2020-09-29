الإمارات تعلن ترشحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن

علم دولة الإمارات. (الإنترنت)

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

جاء هذا الإعلان في بيان أصدره وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات «وام».

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي بإمكانها إصدار قرارات ملزمة قانونا مثل فرض العقوبات والتفويض باستخدام القوة. ويضم المجلس خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض «فيتو» على قراراته هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا من بين الدول الأعضاء وعددها 15 دولة.

حملة العضوية

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ستركز على «جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام»، وأضافت أن الإمارات سبق أن شغلت مقعدا في مجلس الأمن في عامي 1986 و1987.

وسيُجرى التصويت في يونيو العام 2021. وضمانا للتمثيل الجغرافي على مستوى العالم هناك مقاعد في المجلس مخصصة للمناطق يتم شغلها لمدة عامين. وتحتاج الدول المرشحة لشغل تلك المقاعد إلى موافقة أكثر من ثلثي عدد الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة.