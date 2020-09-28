السعودية تعلن أن قمة مجموعة العشرين ستكون افتراضية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 08:31 صباحا
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السعودية اليوم الإثنين أنها ستستضيف قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في نوفمبر عبر الإنترنت، بدلا من اجتماع قادة دول العالم الأغنى في الرياض كما كان مقررا قبل أزمة «كوفيد-19». 

ودفع الوباء المجموعة إلى عقد كل اجتماعاتها عبر الفيديو منذ مارس عندما ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قمة افتراضية طارئة ناقش فيها قادة العالم الاستجابة العالمية للوباء، الذي أودى بأكثر من مليون شخص وضرب اقتصادات دول العالم.

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وأفادت المملكة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «ستعقد قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020 بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم».

وأضاف البيان: «ستركز دول مجموعة العشرين خلال القمة القادمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها والتعافي بشكل أفضل، من خلال معالجة أوجه الضعف التي ظهرت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل».

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