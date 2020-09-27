الحريري ينفي ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية

رئيس تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى رئيس تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية، مشيرًا إلى دعمه مبادرة الرئيس الفرنسي.

واعتبر الحريري، خلال تغريدة بـ«تويتر» الأحد، أن «مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان».

ودخل لبنان مرحلة من التأزم بالغة الخطورة بعد إعلان السفير مصطفى أديب اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، وسط أجواء مع الاحتقان السياسي والمذهبي، وازدادت المخاوف من تدهور الوضع الأمني بسبب الأحداث المتنقلة في مختلف المناطق وآخرها اشتباكات أمس بين قوات الأمن ومطلوبين في منطقة وادي خالد بشمال لبنان.

وتمثلت أزمة تشكيل الحكومة في إصرار الثنائي الشيعي «حركة أمل» و«حزب الله» على الحصول على وزارة المالية وتسمية وزيرها، وتسمية جميع الوزراء الشيعة، فيما أصر رئيس الحكومة على المداورة الشاملة في الحقائب بدءًا بالمالية، وتولي اختيار وزراء الثنائي الشيعي، واختيار الوزراء السنّة والمسيحيين والدروز.

وأعلن السفير مصطفى أديب، اعتذاره أمس السبت عن عدم تشكيل الحكومة، بسبب «عدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل»، مؤكدًا أنه مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين له أن «التوافق لم يعد موجودًا».