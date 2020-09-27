الحريري ينفي ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 02:46 مساء
رئيس تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى رئيس تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية، مشيرًا إلى دعمه مبادرة الرئيس الفرنسي.

واعتبر الحريري، خلال تغريدة بـ«تويتر» الأحد، أن «مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان».

ودخل لبنان مرحلة من التأزم بالغة الخطورة بعد إعلان السفير مصطفى أديب اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، وسط أجواء مع الاحتقان السياسي والمذهبي، وازدادت المخاوف من تدهور الوضع الأمني بسبب الأحداث المتنقلة في مختلف المناطق وآخرها اشتباكات أمس بين قوات الأمن ومطلوبين في منطقة وادي خالد بشمال لبنان.

وتمثلت أزمة تشكيل الحكومة في إصرار الثنائي الشيعي «حركة أمل» و«حزب الله» على الحصول على وزارة المالية وتسمية وزيرها، وتسمية جميع الوزراء الشيعة، فيما أصر رئيس الحكومة على المداورة الشاملة في الحقائب بدءًا بالمالية، وتولي اختيار وزراء الثنائي الشيعي، واختيار الوزراء السنّة والمسيحيين والدروز.

وأعلن السفير مصطفى أديب، اعتذاره أمس السبت عن عدم تشكيل الحكومة، بسبب «عدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل»، مؤكدًا أنه مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين له أن «التوافق لم يعد موجودًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حمدوك: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب توافقاً بين السودانيين
عربى
وليامز: لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة أمام منتدى الحوار الليبي
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 51): مقابلة مع محمد هيثم عيسى وكيل وزارة «صحة الوفاق»
فيديو
أول رجل شفي من الإيدز وصل المرحلة الأخيرة من السرطان
طب وصحة
كيف نجح مخرج مبتدئ في إقناع هوبكينز بفيلمه الجديد؟
ثقافة وفن
ولادة قيصرية ناجحة لأم مصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي
ليبيا
وليامز توصي بعقوبات على من يحاول إفساد محادثات جنيف
ليبيا
الصحة التونسية و«تونسيار» تعلنان إجراءات خاصة للوافدين من ليبيا فور فتح الحدود
ليبيا
شرطة بيلاروسيا تعتقل العشرات مع استمرار الاحتجاجات ضد لوكاشينكو
دولى
حمدوك: نرفض ربط حذف السودان من قائمة الإرهاب الأميركية بالتطبيع مع «إسرائيل»
عربى
إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم
طب وصحة
29 مليون دينار تفجر أزمة الديون في الاتحاد
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: السجن لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح «هوفربورد»