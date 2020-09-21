حمدوك: سنسكت كل أصوات البنادق في السودان.. وسنهدي الإقليم نموذجًا ناجحًا للتوافق

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك (سونا).

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن حكومة بلاده حريصة على الوصول إلى سلام عادل وشامل، لكل مواطنيها، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للسلام.

وكتب حمدوك عبر حسابه على موقع «تويتر»: «نتذكر أنّ شعبنا انطلق قبل عام ونيّف في ثورة عظيمة بعد عقود من الحروب رافعين شعار السلام كأحد القيم الأساسية»، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا».

نموذج جديد وفريد

وأضاف: «واستجابة لتلك الإرادة، شرعنا في حوار سوداني - سوداني، لجَلب السلام العادل الشامل لمواطنات ومواطني بلادي بالريف والحضر، والذين تضررت حياتهم على مدى أجيال بسبب النزاعات».

وختم بالقول: «نجحنا في الوصول لنهاية المرحلة الأولى من حوار السلام بجوبا، ونواصل بذات الإصرار حتى نُسكت كل أصوات البنادق ببلادنا، ولخلق نموذج جديد وفريد وناجح للتوافق والانتقال الديمقراطي، يُهديه شعبنا -بكل تواضع- للإقليم والعالم».