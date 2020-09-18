وفاة 4 مهاجرين وإنقاذ 5 آخرين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 سبتمبر 2020, 08:35 صباحا
مهاجرون يسبحون قرب مركب يغرق قبل عملية إنقاذ قبالة السواحل الليبية، 16 أبريل 2017، (ا ف ب)

أعلنت السلطات الجزائرية غرق قارب للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، قبالة سواحل ولاية مستغانم «شمال شرق»، مما أسفر عن غرق أربعة من ركابه، انتشلت جثثهم، وإنقاذ خمسة آخرين بينما يتواصل البحث عن الستّة الباقين.

وأنقذ حرس السواحل الجزائرية «خمسة أشخاص بعد أن انقلب بهم القارب الذي كانوا على متنه بهدف الهجرة غير الشرعية بعرض البحر على بعد ثلاثة أميال بحرية» من بلدة ساحلية تبعد 90 كلم شرقي مستغانم، حسب وكالة «فرانس برس».

وانتشلت الوحدات أربع جثث كان أصحابها على متن نفس القارب التقليدي الصنع، ولا تزال عمليات البحث متواصلة بعرض البحر عن ستة أشخاص آخرين كانوا على متن القارب وفق إفادات الناجين.

وفي وقت سابق من الخميس تمكّن خفر السواحل، حسب الوكالة، من اعتراض قارب تقليدي الصنع كان على متنه 16 شخصا مرشحا للهجرة غير الشرعية، على بعد عشرة أميال بحرية من بلدة ساحلية تبعد 15 كلم غربي مستغانم.

ويعاقب القانون الجزائري منذ 2009 كلّ من يحاول السفر بحرا بطريقة غير شرعية بالسجن لمدّة تصل إلى ستة أشهر، في حين تصل عقوبة المهرّبين إلى السجن لمدة 20 عاما.

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