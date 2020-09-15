عباس: السلام والأمن والاستقرار لن تتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد بيان صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، عقب التوقيع على اتفاقي السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات في البيت الأبيض، أن السلام لن يتحقق في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عباس في بيانه اليوم: «نحذر من جديد بأنه لن يتحقق سلام أو أمن أو استقرار لأحد في المنطقة، دون إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، كما تنص عليها قرارات الشرعية الدولية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع البيان أن «كل ما جرى في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، من توقيع اتفاقات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لن يحقق السلام في المنطقة، طالما لم تقر الولايات المتحدة الأميركية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والمتواصلة على حدود الرابع من حزيران العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية».