الكشف عن هدية كبير مستشاري ترامب لملك البحرين وعلاقتها باتفاق التطبيع مع الحكومة الإسرائيلية

كوشنر يقدم الهدية إلى ملك البحرين خلال زيارة الأول إلى المنامة في بداية سبتمبر 2020. (سي إن إن)

كشف مسؤول في البيت الأبيض عن الهدية التي قدمها غاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إلى ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة خلال زيارة كوشنر إلى المنامة بداية سبتمبر الجاري.



ونشر مساعد ترامب والممثل الخاص للمفاوضات الدولية آفي بيركوفيتز، تغريدة على موقع «تويتر»، تضمنت صورة لكوشنر وملك البحرين بينما كان الأول يقدم هدية للشيخ حمد بن عيسى، موضحا أن الهدية هي «لفافة التوراة لكنيس في البحرين»، حسب شبكة «سي إن إن».



وزار كوشنر البحرين في الأول من سبتمبر الجاري بعد أن وصل إلى الإمارات على رأس وفد جاء على متن أول طائرة تجارية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات.



وتوقع المنامة وأبوظبي على اتفاقية السلام مع دولة الاحتلال في «بلير هاوس» بالعاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الثلاثاء.