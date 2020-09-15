الكشف عن هدية كبير مستشاري ترامب لملك البحرين وعلاقتها باتفاق التطبيع مع الحكومة الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 05:48 مساء
كوشنر يقدم الهدية إلى ملك البحرين خلال زيارة الأول إلى المنامة في بداية سبتمبر 2020. (سي إن إن)

كشف مسؤول في البيت الأبيض عن الهدية التي قدمها غاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إلى ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة خلال زيارة كوشنر إلى المنامة بداية سبتمبر الجاري.

ونشر مساعد ترامب والممثل الخاص للمفاوضات الدولية آفي بيركوفيتز، تغريدة على موقع «تويتر»، تضمنت صورة لكوشنر وملك البحرين بينما كان الأول يقدم هدية للشيخ حمد بن عيسى، موضحا أن الهدية هي «لفافة التوراة لكنيس في البحرين»، حسب شبكة «سي إن إن».

وزار كوشنر البحرين في الأول من سبتمبر الجاري بعد أن وصل إلى الإمارات على رأس وفد جاء على متن أول طائرة تجارية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات.

وتوقع المنامة وأبوظبي على اتفاقية السلام مع دولة الاحتلال في «بلير هاوس» بالعاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الثلاثاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نافالني عبر «إنستغرام»: تمكنت من التنفس بمفردي طوال نهار
دولى
ترامب يحذر من أن الأشجار «يمكن أن تنفجر» خلال الحرائق
دولى
بالصور.. العثور على «ترسانة أسلحة» مع تشكيل عصابي «خطير» في بنغازي
ليبيا
«فاينانشيال تايمز»: إيقاف باشاغا عن العمل فجر الانقسامات في حكومة الوفاق
ليبيا
بالصور.. أمطار غزيرة وغرق المحلات والسيارات في مصراتة
ليبيا
«إنتلجنس» الفرنسي: باريس تستضيف قمة تجمع حفتر وصالح والسراج الخميس المقبل
ليبيا
البرلمان الكويتي يؤجل جلسته بعد إصابة 5 نواب بـ«كورونا»
عربى
«الصحة العالمية» تعقب على ارتفاع الوفيات والإصابات في أوروبا.. «سيصبح الأمر ...
دولى
9.8 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 241 يوما
ليبيا
مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
جيفري فيلتمان: تركيبة المشاورات الليبية في سويسرا والمغرب صممها المشاركون ...
ليبيا
غلق باب التسجيل في برنامج «الرئاسي» لتشغيل الشباب اليوم
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجاهل الجانب العاطفي يفاقم آلام الظهر