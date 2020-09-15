إخماد حريق بمبنى بالحي التجاري وسط بيروت

رجال إطفاء ومواطنون يتجمعون بالقرب من موقع حريق اندلع بمبنى في وسط بيروت.15 سبتمبر 2020 (رويترز)

قال الدفاع المدني اللبناني إن حريقًا نشب في مبنى بالحي التجاري في وسط العاصمة بيروت، اليوم الثلاثاء، لكن جرى إخماده.

وشب الحريق في المبنى المطل على البحر، المقام على طراز معماري حديث، والمبنى قيد الإنشاء منذ سنوات وكان بناؤه على وشك الانتهاء، وعرضت قناة «الجديد» اللبنانية صورًا لأعمدة دخان تتصاعد منه.

وقال أحد المارة لوكالة «رويترز» إن النيران كانت مشتعلة في جزء بأحد جوانب المبنى قبل أن يتمكن عمال الإطفاء من إخمادها.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن النيران اشتعلت في مبنى معروف من تصميم المهندسة المعمارية العراقية الشهيرة زها حديد.