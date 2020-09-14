البرلمان الكويتي يؤجل جلسته بعد إصابة 5 نواب بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 07:12 مساء
جلسة في البرلمان الكويتي. (ارشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الإثنين تأجيل عقد الجلسة المقررة الثلاثاء، بسبب تأكيد إصابة خمسة نواب بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم فحص بقية النواب يوم السبت المقبل، للتأكد من إصابتهم بالفيروس التاجي من عدمه، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وكانت جلسة الثلاثاء مقررة للاستجوابات الموجهة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، وأحدها مقدّم من قبل النائب عبدالكريم الكندري، وتشمل ثلاثة محاور تتعلق بسوء إدارة الحكومة أزمة كورونا، وسياسة الحكومة العامة بشأن العجز المالي، وانتهاك المادة 29 من الدستور (المتعلقة بالمساواة).

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أمس الإاثنين، شفاء 506 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 85 ألفا و501 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي، في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ506 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 

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