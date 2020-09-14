رئيس الوزراء الفلسطيني: الثلاثاء يوم أسود في تاريخ الأمة العربية بسبب توقيع اتفاقات التطبيع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 06:16 مساء
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. (الإنترنت)

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين مراسم توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين غدا الثلاثاء في واشنطن بأنها «يوم أسود في تاريخ الأمة العربية».

وقال اشتية في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله «نشهد غدا يوما أسود في تاريخ الأمة العربية وهزيمة لمؤسسة الجامعة العربية، التي لم تعد جامعة بل مفرقة، وإسفينا للتضامن العربي»، بحسب «رويترز».

وأضاف «سوف يضاف هذا اليوم إلى رزنامة الألم الفلسطيني وسجل الانكسارات العربية». ودعا اشتية الدول العربية إلى عدم المشاركة في مراسم التوقيع على الاتفاق الإماراتي - البحريني - الإسرائيلي، والتي ستُجرى برعاية أميركية.

العجز العربي
وقال «ندعو الدول العربية إلى رفض الخطوة الإماراتية - البحرينية وعدم المشاركة بالاحتفالات المقامة غدا»، وأضاف «يدرس مجلس الوزراء التوصية للرئيس بتصويب علاقة فلسطين مع الجامعة العربية التي تقف صامتة أمام الخرق الفاضح لقراراتها، والتي لم ينفذ منها شيء أصلا، والتي أصبحت رمزا للعجز العربي».

يأتي هذا بعد فشل مشروع قرار فلسطيني في اجتماع الجامعة العربية الأسبوع الماضي للمطالبة بإدانة الخروج على مبادرة السلام العربية، التي نصت على أن يكون التطبيع مع إسرائيل بعد إنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية والعربية منذ العام 1967.

وقال اشتية «التطبيع العربي مع إسرائيل هو مساس بالكرامة العربية التي تُمتهن ولا نقبل بذلك». ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى وحدة الصف، وقال «غدا تُقتل مبادرة السلام العربية ويموت التضامن العربي».

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