وزير خارجية الإمارات يصل إلى واشنطن للتوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 08:25 صباحا
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى واشنطن أمس الأحد، على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين للمشاركة في التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وفق «رويترز».

ويشارك في التوقيع، الذي يجرى غدًا الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فيما يضم الوفد الإماراتي مسؤولين كبارًا من بينهم وزيرا الاقتصاد والصناعة وسفيرا الإمارات لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض، أكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستضيف حفل توقيع الاتفاق الدبلوماسي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في 15 سبتمبر الجاري.

ويشمل الاتفاق الذي أُعلن في البيت الأبيض في 13 أغسطس الماضي، موافقة الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، التي ستقبل بالاستمرار في خطط تعليق ضم أراضٍ بالضفة الغربية.

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