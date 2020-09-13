إصابة تسعين عنصراً في «يونيفيل» بوباء «كوفيد-19» جنوب لبنان

آليات تابعة لقوة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان خلال دورية قرب الحدود مع إسرائيل، 26 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أعلنت قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في جنوب لبنان «يونيفيل»، الأحد، إصابة تسعين من عناصرها بفيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد البلاد ازدياداً متصاعداً في تفشي الوباء خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، إن 88 من المصابين ينتمون إلى الوحدة ذاتها، بينما ينتمي الإثنان الآخران إلى وحدة أخرى، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، من دون تحديد جنسياتهم، بحسب «فرانس برس».

وأوضح أن المصابين في عزلة تامة، وجرى نقلهم إلى مكان مجهز لحالات كوفيد-19.

ارتفاع الإصابات بلبنان

ويبلغ عديد القوة الدولية في جنوب لبنان 10334 جندياً يتحدرون من 45 دولة. وجدّد مجلس الأمن تفويضها في 29 أغسطس لمدة عام، وأقرّ خفض الحد الأقصى لأفرادها. وهي موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتمّ تعزيزها بعد حرب يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله، والتي انتهت بصدور القرار الدولي 1701 الذي أرسى وقفاً للأعمال الحربيّة وعزّز من انتشار هذه القوة ومهمّاتها.

ويسجّل عدد الإصابات بكورونا ارتفاعاً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة في لبنان، خصوصاً بعد انفجار المرفأ المروع، مما يثير خشية من قدرة المنظومة الصحية على الاستمرار في الاستجابة واستيعاب المصابين. وبلغ عدد المصابين المعلن رسمياً حتى مساء السبت 23669 شخصاً، توفي 239 منهم.

وأعلنت السلطات السبت تسجيل 22 إصابة داخل سجن رومية، قرب بيروت، وهو أكبر السجون اللبنانية وأكثرها اكتظاظاً. وأفادت قوى الأمن الداخلي بأن 13 من المصابين هم من السجناء والتسعة الباقين من عناصر الأمن.