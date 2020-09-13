السيستاني يدعم إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق

أعرب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، عن دعمه لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو 2021، بعد أول لقاء يجريه منذ نحو عام مع مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة.



وقال السيستاني، في بيان نشر على موقعه اليوم الأحد، بعد الاجتماع الثنائي الذي عقده مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت إن «الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العام المقبل تحظى بأهمية بالغة»، وفق وكالة «فرانس برس».



وحذر من أن تأخير هذه الانتخابات «سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول ـ لا سمح الله ـ إلى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه».