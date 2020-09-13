مسؤول أوروبي: لا مساعدات من أجل إعادة الإعمار في لبنان دون حكومة ذات مصداقية

المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتيتش في مؤتمر صحفي ببروكسل، 2 يونيو 2020 (فرانس برس)