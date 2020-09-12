«حزب الله» يندد بتحرك البحرين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 سبتمبر 2020, 06:42 مساء
راية حزب الله اللبناني. (الإنترنت)

قالت جماعة «حزب الله» اللبنانية، السبت، إنها تندد بقوة بتحرك البحرين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ووصفت ذلك بأنه «خيانة عظمى» للشعب الفلسطيني.

وانضمت البحرين يوم الجمعة إلى الإمارات العربية المتحدة في الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة تعود في جانب منها إلى المخاوف المشتركة من إيران، وفق «رويترز».

معارضة وأصوات مؤيدة للتطبيع مع إسرائيل في البحرين
إيران عن اتفاق التطبيع بين المنامة وتل أبيب: البحرين شريكة في جرائم إسرائيل

وقالت «حزب الله»، في بيان السبت، إن تحرك النظام «المتسلط» في البحرين جاء بناءً على أمر من الولايات المتحدة. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إدانة سابقة من وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري.

وأصبحت البحرين ثاني دولة عربية خليجية تتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بعد أن اتخذت الإمارات هذة الخطوة سابقًا. ووافقت الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل شهر بموجب اتفاق بوساطة أميركية من المقرر توقيعه يوم الثلاثاء في مراسم يستضيفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: مقربون من تنظيم «داعش» يحتلون جزيرتين في المحيط الهندي
دولى
انقذوا الليبيين (1 من 5) - تغطية خاصة مع صباح سليمان
فيديو
هل كشف ترامب سرا بشأن سلاح نووي أميركي خلال مقابلة مع بوب وودورد؟
دولى
بوب وودورد: ترامب تباهى بـ«إنقاذه» ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
خبير تركي: سعر الدولار قد يصل إلى 15 ليرة
اقتصاد
انفجارات بمنطقة الغباوي شرق مدينة الزرقاء الأردنية «فيديو»
عربى
عقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في بنغازي
ليبيا
مظاهرة في بنغازي احتجاجا على «سوء الخدمات وغياب مؤسسات الدولة»
ليبيا
جلسة حوارية حول تحديات القطاع الصحي في ليبيا في مواجهة «كورونا» الأحد المقبل
ليبيا
العدد 251 من جريدة «الوسط»: لا صوت يعلو فوق صوت الحوار.. وحملة مناشدة دولية لدعم...
ليبيا
ودورد في كتابه الجديد: كيم جونغ أخبر ترامب كيف قتل عمه بطريقة دموية
دولى
7 توصيات في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الليبي بمدينة مونترو السويسرية
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يتكاثر داخل الدماغ