«حزب الله» يندد بتحرك البحرين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

راية حزب الله اللبناني. (الإنترنت)

قالت جماعة «حزب الله» اللبنانية، السبت، إنها تندد بقوة بتحرك البحرين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ووصفت ذلك بأنه «خيانة عظمى» للشعب الفلسطيني.

وانضمت البحرين يوم الجمعة إلى الإمارات العربية المتحدة في الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة تعود في جانب منها إلى المخاوف المشتركة من إيران، وفق «رويترز».

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وقالت «حزب الله»، في بيان السبت، إن تحرك النظام «المتسلط» في البحرين جاء بناءً على أمر من الولايات المتحدة. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إدانة سابقة من وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري.

وأصبحت البحرين ثاني دولة عربية خليجية تتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بعد أن اتخذت الإمارات هذة الخطوة سابقًا. ووافقت الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل شهر بموجب اتفاق بوساطة أميركية من المقرر توقيعه يوم الثلاثاء في مراسم يستضيفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر.