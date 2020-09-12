لأول مرة.. الإمارات تسجل أكثر من ألف إصابة يومية بـ«كوفيد-19»

رجل يضع قناعا في متجره في دبي، 10 سبتمبر 2020. (أ ف ب)

سجلت الإمارات، السبت، 1007 إصابات بفيروس «كورونا المستجد» في أعلى حصيلة إصابات يومية في الدولة الخليجية منذ بدء تفشي الوباء فيها، وذلك مقارنة بالأعداد القليلة جدًّا نسبيًّا التي كانت تسجّل قبل شهر واحد فقط.

وهذه المرة الأولى التي يتجاوز عدد الاصابات اليومي في الإمارات عتبة الألف. ووصل العدد الأعلى من الإصابات اليومية إلى 994 في 22 مايو قبل أن يتراجع إلى 197 إصابة فقط في 10 أغسطس الماضي، وفق «فرانس برس».

ازدياد الإصابات

وكانت أبوظبي حذّرت، الخميس الماضي، من ازدياد الإصابات في الأسابيع الماضية، من دون أن تعلن أي إجراءات إغلاق جديدة.

وقالت الناطقة باسم القطاع الصحي في الإمارات، فريدة الحوسني، «88% من الإصابات المكتشفة كانت نتيجة المخالطة والتجمعات، يشمل ذلك الأفراح والعزاء والعمل وكسر بروتوكول الحجر الصحي».

مباحثات بين وزيري الصحة الإماراتي والإسرائيلي حول «كوفيد-19»

وأكدت أن أسباب ارتفاع الحالات «مرتبط بالالتزام الفردي، وذلك يشمل التساهل من بعض الأفراد شخصيًّا في الإجراءات الوقائية مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، والاستمرار بالزيارات والتجمعات في المنازل أو المطاعم».

نتائج سلبية في بلد المغادرة

وأشارت الحوسني إلى أن «12% من الحالات والإصابات خلال الأسبوعين الماضيين تعود لأفراد مواطنين ومقيمين قادمين من خارج الدولة، بالرغم من حصولهم على نتائج سلبية في بلد المغادرة وفق الاشتراطات وعدم التزامهم بإجراءات الحجر 14 يومًا».

وسجلت الإمارات حتى الآن 78849 إصابة بالفيروس، بينها 399 وفاة و68983 حالة تعافٍ، وأُغلقت البلاد لأسابيع بدءًا من مارس الماضي قبل أن يعاد فتحها أمام الأعمال والسياحة.

يذكر أن السعودية سجلت حتى الآن أكبر عدد من الإصابات بين دول الخليج بلغت أكثر من 324 ألفًا، من بينها أكثر من 4200 وفاة.