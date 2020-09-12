مصر: 151 إصابة جديدة و17 حالة وفاة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 سبتمبر 2020, 12:25 صباحا
فني يتفحص عينة من دم متعافي من كوفيد-19 في المركز القومي لنقل الدم، القاهرة، 22 يوليو 2020 (أ ف ب)

أحصت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، 151 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 100708 حالة.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان، إنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى خروج 876 متعافيًا من فيروس «كورونا» من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 82473 حالة.

5607 حصيلة الوفيات
وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو الماضي، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس «كورونا».

أشار إلى ارتفاع حصيلة إصابات الفيروس في مصر إلى 100708 حالات بينها 82473 حالة شفاء، و 5607 حالات وفاة.

وحسب البيان، فإن وزارة الصحة المصرية تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وأشار إلى تخيض الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس «كورونا المستجد» والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

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