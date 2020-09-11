السلطات الأردنية: ارتفاع درجات الحرارة وراء انفجار مستودع ذخيرة في الزرقاء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 سبتمبر 2020, 08:49 صباحا
صورة متداولة لانفجار مخزن ذخيرة في مدينة الزرقاء الأردنية، 11 سبتمبر 2020، (الإنترنت)

كشفت السلطات الأردنية عن سبب وقوع الانفجار في مستودع للذخيرة في منطقة غير مأهولة شرق مدينة الزرقاء «25 كلم شرق العاصمة عمّان»، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأرجعت جهات التحقيق في الأردن الأمر إلى ارتفاع درجات الحرارة بعدما كانت ترجح أن السبب هو تماس كهربائي، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقال الجيش الأردني في بيان إن الانفجار وقع في أحد مستودعات الذخائر «قيد التفكيك»، مشيرا إلى أن «المنطقة غير مأهولة بالسكان، وقد شكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار»، حسب وكالة «فرانس برس».

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في بيان، إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر الجمعة، بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلّحة، مضيفا أن المنطقة «تخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات».

لا إصابات جراء الانفجار
وأكد الوزير أنّه وفقاً للقيادة العامة فإنه حتى اللحظة لم تسجّل أي إصابات نتيجة الانفجار. وسرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو أظهرت كرة لهب ضخمة ترتفع في سماء مظلمة تلتها أصوات انفجارات عدّة.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا حول المنطقة القريبة من موقع الانفجار وأغلقت جميع الطرق المؤدّية إليها. ولاحقا أعلنت السلطات أنّ فرق الدفاع المدني والجيش سيطرت على الموقف وأخمدت الحريق الذي خلّفه الانفجار، مؤكّدة عدم وقوع أيّ إصابات. وتضم محافظة الزرقاء التي يقطنها نحو 1.5 مليون أردني، عددا من معسكرات ومستودعات الجيش الأردني.

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