ميشال عون: حريق مرفأ بيروت قد يكون عملاً «تخريبياً»

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، إن حريق مرفأ بيروت قد يكون عملاً «تخريبياً» أو نتج من «خطأ» أو «إهمال»، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن اندلاع النيران التي أعادت إلى أذهان اللبنانيين الانفجار المروّع.
وتحدث عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الرئاسي قائلًا: «حريق اليوم قد يكون عملاً تخريبياً مقصوداً أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال»، معتبراً أنّه «في كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسبّبين» له، وفق «فرانس برس».
آلاف الحصص الغذائية
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، أنها تخزّن حصصاً غذائية وكميات كبيرة من الزيت داخل المستودع الذي اندلعت فيه النيران في مرفأ بيروت، ما قد يهدد بعرقلة عملياتها الإنسانية. وقال المدير الإقليمي للجنة في الشرق الأوسط والأدنى فابريزو كاربوني في تغريدة: «المستودع حيث اندلعت النيران تخزّن فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآلاف من الحصص الغذائية ونصف مليون لتر من الزيت»، مضيفاً «حجم الضرر لم يُحدّد بعد وقد تتأثر عملياتنا الإنسانية بشكل كبير».