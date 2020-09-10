ميشال عون: حريق مرفأ بيروت قد يكون عملاً «تخريبياً»

الرئيس اللبناني ميشال عون (أرشيفية: الإنترنت).

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، إن حريق مرفأ بيروت قد يكون عملاً «تخريبياً» أو نتج من «خطأ» أو «إهمال»، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن اندلاع النيران التي أعادت إلى أذهان اللبنانيين الانفجار المروّع.