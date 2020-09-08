«النهار اللبنانية»: اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت.. وتحرك سريع للدفاع المدني «فيديو»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 08:00 مساء
انفجار مرفأ بيروت، 4 أغسطس 2020. (الإنترنت)

اندلع حريق في مرفأ بيروت بالعاصمة اللبنانية، الثلاثاء، وشوهدت سيارات الإطفاء تهرع إلى المكان، فيما انتشر فيديو للحريق من المرفأ.

وأصيب عدد كبير من اللبنانيين بالهلع خوفا من تكرار مشاهد الرابع من أغسطس الماضي، حيث هزّ انفجار عنيف مرفأ بيروت، وفق جريدة «النهار» اللبنانية.

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ولاحقا أفاد الدفاع المدني بأن الحريق يعود لحرق ردم وبقايا مخلفات الانفجار بطلب من الجيش اللبناني، الذي طلب المساندة من الدفاع المدني في حال امتدت النيران. وذكر الدفاع المدني: «حتى الآن النيران محصورة وقد حضرت ثلاث سيارات إطفاء إلى المكان».

وأشار الجيش اللبناني في بيان لاحقا: «‏تمكنت وحدات فوج الأشغال المستقل في الجيش، بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني​ وبمؤازرة فوج إطفاء بيروت،​ من إخماد حريق شبّ في الردميات المختلطة بنفايات وبقايا أخشاب وإطارات غير صالحة في ​مرفأ بيروت».

وحسب أرقام رسمية، أدى انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس الفائت إلى مقتل 191 شخصا وجرح أكثر من 7500 شخص، وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

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