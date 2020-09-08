الأردن يسجل أكثر من 100 إصابة جديدة بـ«كورونا» وارتفاع حالات الشفاء

امرأتان تشتريان الخضار في سوق بالعاصمة الأردنية عمّان، 23 أبريل 2020. (أ ف ب)

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تسجيل 103 إصابات بفيروس «كورونا» 99 منها محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 2581 إصابة.

وأوضح جابر خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الحالات توزعت على النحو الآتي: أربع حالات لقادمين من أميركا والعراق ومصر في فنادق الحجر، و57 في العاصمة عمان 50 منهم مخالطون، وسبع يتم الاستقصاء عنهم، و25 حالة في محافظة الكرك لمخالطين وخمس حالات في البلقاء وسبع في الزرقاء وثلاث حالات في محافظة جرش، بالإضافة لتسجيل وفاتين اليوم وأمس، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 19 وفاة، حسب وكالة الأنباء الأردنية.

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وأشار جابر إلى أن الإصابات المحلية منذ يوم الجمعة وصلت الى 1136 إصابة، موضحا أن فرق الاستقصاء أجرت اليوم 12104 فحوصات ليصل إجمالي الفحوصات منذ بدء الجائحة إلى 915469.

ارتفاع حالات الشفاء

كما تم تسجيل 68 حالة شفاء 50 منهم من منطقة العزل في البحر الميت، و18 من مستشفى الأمير حمزة، ليصبح مجموع حالات الشفاء منذ بدء الجائحة 1902.

وأكد وزير الصحة أن ازدياد الحالات المحلية يتطلب الحيطة والحذر والتقيد بالتباعد الاجتماعي حماية للأهل والمجتمع، مشيرا إلى أن القدرات الصحية في المملكة ارتفعت بنسبة 80% من حيث الأجهزة والكوادر التي تم تدريبها للتعامل بأفضل الطرق، ووضعت الحكومة خطة مع المركز الوطني لإدارة الأزمات.

وحذر جابر من أنه مع ازدياد الحالات قد نضطر إلى الانتقال إلى الحجر المنزلي للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض. وحول الإصابات في محافظة الكرك أوضح وزير الصحة أن الوضع مستقر كون العائلة المصابة معزولة حاليا.

ودعا وزير الصحة المواطنين إلى البعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.