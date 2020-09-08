الأردن يستأنف الرحلات الجوية لنحو 40 دولة بعد تعليقها 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 04:29 مساء
طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية تهبط في مطار دبي الدولي. (أ ف ب)

استأنف الخطوط الملكية الأردنية «عالية»، اليوم الثلاثاء، تسيير الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى نحو 40 دولة، وذلك بعد ستة أشهر تقريبا من تعليق جميع الرحلات التجارية بسبب جائحة فيروس «كورونا».

ويتعين على الركاب الواصلين إلى الأردن تقديم نتائج سلبية لاختبارات «كورونا» يتم إجراؤها قبل 72 ساعة من السفر. كما يتعين الخضوع لاختبار آخر لدى الوصول.

وقسمت الحكومة قائمة الدول الأربعين إلى ثلاثة مستويات حسب الوضع الوبائي في كل دولة. وسيحتاج جميع الركاب إلى العزل لمدة خمسة أيام على الأقل في المنزل أو ما يصل إلى أسبوعين كحد أقصى حسب الدولة التي يأتون منها.

وعلقت الحكومة الأردنية منتصف مارس الماضي جميع الرحلات الجوية، في إطار تدابير الإغلاق التي فرضتها للحد من تفشي الفيروس، وسبق أن خططت السلطات لإعادة فتح مطار الملكة علياء الدولي في عمان أمام الرحلات الدولية أكثر من مرة، إلا أنها كانت تعود وتؤجل الأمر.

وتفقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، مرافق مطار الملكة علياء الدولي، واطلع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستقبال الرحلات الجوية، وتأتي خطوة الاستئناف في وقت تأمل فيه المملكة في تحفيز الاقتصاد المتوقع أن ينكمش بنسبة 3.4% هذا العام.

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