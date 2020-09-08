قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 50 فلسطينيا

عناصر من الشرطة الفلسطينية يعتقلون فلسطينيا داخل الحرم القدسي، مارس 2019. (أ ف ب)

شنت قوات الاحتلال إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، طالت أكثر من 50 فلسطينياً، غالبيتهم من محافظة الخليل.

واعتبر «نادي الأسير»، في بيان أن حملة الاعتقالات هذه «تعد الأكبر منذ بداية العام الحالي، وسبقتها حملة اعتقالات في بلدة يعبد في جنين في شهر مايو الماضي، عدا عن مجموعة من الحملات المتكررة التي نفذها الاحتلال في القدس وبلداتها»، وفقًا وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ووفق لـ«نادي الأسير»، اعتقلت قوات الاحتلال 45 مواطناً من محافظة الخليل، بينهم أسيرة سابقة وفتاة، وكان غالبيتهم أسرى محررين، كما داهمت عدة بلدات ونصبت حواجز على مداخلها.

وحذر «نادي الأسير»، في بيانه، من أن «هذا التصعيد يُشكل جريمة في ظل استمرار انتشار الوباء، وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى بالفيروس، الأمر الذي يُعرض حياتهم ومصيرهم للخطر».

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، أكثر من 3000 فلسطيني.

وحمّل «نادي الأسير»، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين، خصوصاً أن العديد منهم يعانون من أمراض، وبحاجة إلى متابعة صحية.