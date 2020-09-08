قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 50 فلسطينيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 03:57 مساء
عناصر من الشرطة الفلسطينية يعتقلون فلسطينيا داخل الحرم القدسي، مارس 2019. (أ ف ب)

شنت قوات الاحتلال إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، طالت أكثر من 50 فلسطينياً، غالبيتهم من محافظة الخليل.

واعتبر «نادي الأسير»، في بيان أن حملة الاعتقالات هذه «تعد الأكبر منذ بداية العام الحالي، وسبقتها حملة اعتقالات في بلدة يعبد في جنين في شهر مايو الماضي، عدا عن مجموعة من الحملات المتكررة التي نفذها الاحتلال في القدس وبلداتها»، وفقًا وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ووفق لـ«نادي الأسير»، اعتقلت قوات الاحتلال 45 مواطناً من محافظة الخليل، بينهم أسيرة سابقة وفتاة، وكان غالبيتهم أسرى محررين، كما داهمت عدة بلدات ونصبت حواجز على مداخلها.

وحذر «نادي الأسير»، في بيانه، من أن «هذا التصعيد يُشكل جريمة في ظل استمرار انتشار الوباء، وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى بالفيروس، الأمر الذي يُعرض حياتهم ومصيرهم للخطر».

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، أكثر من 3000 فلسطيني.

وحمّل «نادي الأسير»، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين، خصوصاً أن العديد منهم يعانون من أمراض، وبحاجة إلى متابعة صحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس وزراء إيطاليا: لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة تتمتع بثقة الشعب
عربى
هيغواين يغادر يوفنتوس خلال ساعات من أجل بيكهام
رياضة عالمية
وفدا مجلس النواب و«الأعلى للدولة» من بوزنيقة: حريصون على تحقيق توافق ينهي معاناة...
ليبيا
الصين تعرض لقاحات محتملة ضد فيروس «كورونا» للمرّة الأولى
دولى
السراج ينصب الفريق أول ركن محمد الحداد رئيسا لـ«أركان الوفاق»
ليبيا
اعتقال زعيمة الاحتجاجات في روسيا البيضاء من قبل ملثمين
دولى
المشري: ما يجري في المغرب وجنيف «مباحثات غير رسمية» ونتائجها «ليست ملزمة»
ليبيا
ميسي يصل إلى تدريبات برشلونة للمرة الأولى بعد أزمته الأخيرة
رياضة عالمية
«للنساء فقط» منصة إلكترونية تتحدى القيود في باكستان
منوعات
النيابة السعودية: أحكام نهائية بسجن ثمانية متهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي
عربى
«النهر الصناعي» يتوقع عودة المياه إلى طرابلس تدريجيا بعد منتصف الليل
ليبيا
بنسلفانيا تشهد معركة انتخابية غير متكافئة بين ترامب وبايدن
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن تجدد إصابة المتعافي بعدوى كوفيد_19