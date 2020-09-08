رئيس وزراء إيطاليا: لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة تتمتع بثقة الشعب

رئيس الحكومة الإيطالي، جوزيبي كونتي يتفقد مكان انفجار مرفأ بيروت. 8 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

قال رئيس الحكومة الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة تتمتع بثقة الشعب ويمكن للمجتمع الدولي التعامل معها لإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن زيارته بيروت، اليوم الثلاثاء، تمثل دليلًا عمليًّا على التضامن الإيطالي مع لبنان وشعبه.

وآمل كونتي خلال حديثه لجريدة «لوريان لوجور»، اللبنانية اليومية الصادرة بالفرنسية أن «تنتهي عملية تشكيل الحكومة الجديدة في القريب، والشروع في تنفيذ برنامج إصلاح عاجل يلبي الطموحات المشروعة للشعب اللبناني».

ووصل رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، في زيارة تهدف لإبداء الدعم للبنان بعد الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت الشهر الماضي.

ويستهل كونتي زيارته التي تستمر يومين بزيارة لمرفأ بيروت، لتفقده بعد الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي، وأسفر عن مقتل 190 شخصًا وإصابة نحو ستة آلاف، بالإضافة إلى دمار هائل في الميناء وحي مار مخايل وأجزاء من العاصمة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وسيزور كونتي السفينة الإيطالية التي نقلت مساعدات لرجال الإطفاء في بيروت، وكذلك المستشفى الميداني الإيطالي في ضواحي العاصمة، ومن المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلين للمجتمع المدني.

وتأتي زيارة كونتي للبنان بعد أقل من أسبوعين من زيارة قام بها وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، ومن المقرر أن يزور كونتي كتيبة بلاده العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة «يونيفيل» في جنوب لبنان.

رئيس الحكومة الإيطالي، جوزيبي كونتي مع الرئيس اللبناني ميشال عون. 8 سبتمبر 2020(الإنترنت)

رئيس الحكومة الإيطالي، جوزيبي كونتي مع الرئيس اللبناني ميشال عون. 8 سبتمبر 2020(الإنترنت)