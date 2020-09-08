تركيا: الحكم في قضية خاشقجي لم يحقق توقعاتنا

متظاهر في إسطنبول يحمل صورة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن حكم محكمة سعودية في قضية الصحفي جمال خاشقجي لم يحقق توقعات تركيا، وحث السلطات السعودية على التعاون مع تحقيق تجريه أنقرة.

وأضاف ألتون: «ما زلنا لا نعرف ما حدث لجثة خاشقجي، مَن أراد قتله أو ما إذا كان هناك متعاونون محليون، مما يلقي بظلال من الشك على مصداقية الإجراءات القانونية في السعودية»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز»، عن تدوينة على حسابه بموقع «تويترز».

يذكر أن القضاء السعودي حكم أمس الإثنين، بسجن خمسة مدانين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقي 20 عامًا لكل منهم، وسجن ثلاثة مدانين آخرين بين 7 و10 سنوات.

وفي أوائل أغسطس الجاري اتهم مسؤول استخباري سعودي سابق، وليّ العهد الأمير محمّد بن سلمان بمحاولة اغتياله في 2018، بعد أسابيع على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول بتركيا.

وفي دعوى قضائيّة قدّمها الخميس أمام محكمة فدرالية في واشنطن، اتّهم سعد الجبري، الأمير محمّد بن سلمان بإرسال فرقة قتل إلى كندا، حيث يعيش في المنفى، بهدف قتله وتقطيع أوصاله بالطريقة نفسها التي قُتل بها خاشقجي، على حد قوله.