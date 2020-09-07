النيابة السعودية: أحكام نهائية بسجن ثمانية متهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي

الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي, (الإنترنت)

قررت النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين، سجن خمسة مدانين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقي 20 عامًا لكل منهم، وسجن ثلاثة مدانين آخرين بين 7 و10 سنوات.



وأوضحت النيابة أن هذه الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، حسب وسائل إعلام سعودية.

وفي أوائل أغسطس الجاري اتهم مسؤول استخباري سعودي سابق وليّ العهد الأمير محمّد بن سلمان بمحاولة اغتياله في 2018، بعد أسابيع على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول بتركيا.

وفي دعوى قضائيّة قدّمها الخميس أمام محكمة فدرالية في واشنطن، اتّهم سعد الجبري، الأمير محمّد بن سلمان بإرسال فرقة قتل إلى كندا، حيث يعيش في المنفى، بهدف قتله وتقطيع أوصاله بالطريقة نفسها التي قُتل بها خاشقجي، على حد قوله.