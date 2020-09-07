«داعش» يتبنى الحادث «الإرهابي» بمدينة سوسة التونسية

سيارة ترفع علم تنظيم «داعش». (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، اليوم الإثنين، تبنيه الهجوم الذي قُـتل خلاله عنصر من الحرس الوطني التونسي في مدينة سوسة أمس، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعرضت دورية مؤلفة من عنصرين من الحرس الوطني التونسي لهجوم بالسلاح الأبيض في وسط سوسة أمس، حيث سقط أحد العنصرين قتيلًا، ونُـقل العنصر الآخر إلى المستشفى بعد إصابته بجروح، فيما قتل ثلاثة إرهابيين.

واعتقلت السلطات التونسية اليوم سبعة متهمين بالتورط في الحادث. وأكد الناطق باسم الحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، الاستماع إلى 43 مشتبهًا بهم لهم علاقة بالعملية الإرهابية، والتحفظ على 7 أشخاص منهم.