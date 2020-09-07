«داعش» يتبنى الحادث «الإرهابي» بمدينة سوسة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 02:56 مساء
سيارة ترفع علم تنظيم «داعش». (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، اليوم الإثنين، تبنيه الهجوم الذي قُـتل خلاله عنصر من الحرس الوطني التونسي في مدينة سوسة أمس، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعرضت دورية مؤلفة من عنصرين من الحرس الوطني التونسي لهجوم بالسلاح الأبيض في وسط سوسة أمس، حيث سقط أحد العنصرين قتيلًا، ونُـقل العنصر الآخر إلى المستشفى بعد إصابته بجروح، فيما قتل ثلاثة إرهابيين.

واعتقلت السلطات التونسية اليوم سبعة متهمين بالتورط في الحادث. وأكد الناطق باسم الحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، الاستماع إلى 43 مشتبهًا بهم لهم علاقة بالعملية الإرهابية، والتحفظ على 7 أشخاص منهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي أسود أصابه شرطي بالرصاص يتحدث للمرة الأولى
دولى
ماذا قال وفد «الأعلى للدولة» في جلسة الحوار الليبي بالمغرب؟
ليبيا
بيان أول من وفدي الحوار الليبي في المغرب
ليبيا
بالصور.. العثور على مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
بليحق: وفد «النواب» المشارك في اجتماع بوزنيقة ليس مسؤولا عن تسمية المناصب ...
ليبيا
تركيا تدعم بيان السراج بوقف إطلاق النار
ليبيا
انطلاق جلسات الحوار بين وفدي «النواب» و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية
ليبيا
ريال مدريد قد يلجأ إلى العجوز كافاني
رياضة عالمية
تغطية خاصة: تطورات وأحداث ليبيا (3 من 3)
فيديو
مقتل عنصر من الحرس الوطني التونسي في «اعتداء إرهابي» في سوسة
عربى
دبلوماسي ليبي لـ«بوابة الوسط»: وفدا الحوار وصلا المغرب ويبحثان غدا «المناصب ...
ليبيا
كامالا هاريس: حديث ترامب عن لقاح محتمل لـ«كوفيد-19» لا يعتد به
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مستحضر مضاد للبعوض قد يكون فاعلاً في مواجهة كورونا