اعتقال سبعة متهمين بالتورط في حادث سوسة الإرهابي بتونس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 11:51 صباحا
أحد عناصر الحرس الوطني التونسي. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتقلت السلطات التونسية، اليوم الإثنين، سبعة متهمين بالتورط في الحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة سوسة أمس وقتل خلاله عنصرا في الحرس الوطني، وثلاثة إرهابيين.

وتعرضت دورية مؤلفة من عنصرين من الحرس الوطني التونسي لهجوم بالسلاح الأبيض في وسط سوسة أمس، وسقط أحد العنصرين قتيلا، فيما نقل  العنصر الآخر إلى إلمستشفى بعد إصابته بجروح.

وأشار الناطق باسم الحرس، العميد حسام الدين الجبابلي إلى «مجهودات وحرفية العناصر الأمنية في التعامل مع العملية الإرهابية»، مؤكدا أن المجموعة التي تم القضاء عليها نتيجة الحادث «كانت تلتقي عادة بالمسجد وهناك من يعمل على استقطابها».

وأضاف في تصريحات نقلها موقع «شمس إف إم» التونسي: «إلى حد اللحظة تم الإستماع إلى 43 مشتبه بهم لهم علاقة بالعملية الارهابية وقد تم الاحتفاظ بــ 7 اشخاص من بينهم زوجة إرهابي».

وأوضح أن العناصر الارهابية الذين تم القضاء عليهم غير معلومين لدى الجهات الأمنية، منبها بأن المعطيات الأمنية أثبتت أن شقيقين من المتهمين «كانا على اتصال مع صفحات أجنبية وتلقا تعليمات في كيفية الطعن والتسميم».

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