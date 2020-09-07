ترامب يدعو الملك سلمان لـ«رأب الصدع في دول الخليج»

صورة مركبة تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملك سلمان. (الإنترنت)

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز إلى «رأب الصدع» في العلاقات مع دول خليجية، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأحد.



وقال نائب مساعد ترامب، جود ديري، على حسابه بموقع «تويتر» إن ترامب تحدث مع ملك السعودية، إذ أشاد الرئيس الأميركي برئاسة السعودية لمجوعة الـ20 ورحب بفتح الأجواء السعودية للرحلات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة التي بدأت بالرحلة التاريخية الأسبوع الماضي بين تل أبيب وأبوظبي، وفق شبكة «سي إن إن» الأميركية.



وأضاف أن الاتصال تناول «سبل تعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، وحث المملكة العربية السعودية للتفاوض ورأب الصدع الخليجي، مؤكدا على العلاقات القوية بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة، وشاكرا الملك سلمان على قيادته البلاد».



بدوره، أكد الملك سلمان تقدير بلادده لـ«الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإحلال السلام، مع حرص السعودية على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام».