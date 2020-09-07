ترامب يرحب بفتح السعودية مجالها الجوي أمام الرحلات بين الإمارات وإسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 08:23 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، عبر اتصال هاتفي،  ورحب بفتح مجال السعودية الجوي أمام الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات.

وأشار بيان الرئاسة الأميركية إلى أن ترامب والعاهل السعوجي بحثا سبل تعزيز الأمن والازدهار الإقليميين، وفق وكالة «رويترز».

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بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي بحثا خلال أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، الجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة «كورونا». وأكد خادم الحرمين للرئيس الأميركي مواصلة رئاسة المملكة مجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

كما أعرب العاهل السعودي عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لإحلال السلام، مؤكدًا حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام، وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام.

يأتي ذلك بعد إعلان «الاتفاق» الذي وُصف بـ«التاريخي» بين الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس الماضي. والزيارة التي قام بها وفدان إسرائيلي وأميركي إلى الإمارات، وعبور طائرة إسرائيلية تابعة لشركة 
«العال» الإسرائيلية فوق الأجواء السعودية بعد السماح لها.

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