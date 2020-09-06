مصر ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري السيول بالسودان على متن طائرتي نقل عسكريتين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 06:14 مساء
نقل المساعدات على متن الطائرتين العسكريتين. (الإنترنت)

أعلنت مصر إرسال مساعدات عاجلة لمتضرري السيول من الأشقاء بدولة السودان، حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهتان إلى مطار الخرطوم، محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق.

وذكرت الصفحة الرسمية للناطق العسكري أن هذه الخطوة تأتي «تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحته خلال الآونة الأخيرة، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات العاجلة لمتضرري السيول من الأشقاء بدولة السودان».

من جانبهم، وجه المسؤولون في دولة السودان التحية والتقدير للشعب المصري لمد يد العون لهم أثناء الأزمات التي تمر بها بلادهم، وأعربوا عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم في أوقات المحن والشدائد.

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