مصر والبحرين تشددان على دعم حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

لقاء مشترك بين وفدي الخارجية البحريني والمصري. (الإنترنت)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، دعمهما حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأجرى شكري والزياني، السبت، لقاء في القاهرة، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية في قصر التحرير بحضور وفدي البلدين، تناولت، حسب بيان مشترك صادر عقب الاجتماع، «أبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة، لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية».

وأعرب الوزيران عن «ترحيب مصر والبحرين بأية مبادرات تهدف إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية استنادًا لمقررات الشرعية الدولية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتين ووقف أية خطوات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية، ومواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

كما تناول الوزيران «سبل تكثيف العمل المشترك الهادف إلى تعزيز الاستقرار بالبلدين لما فيه مصلحة الجانبين، مع التأكيد على تضامن البلدين في مواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، واتفقا على ضرورة تنسيق المواقف إزاء الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بما يحقق مصالح البلدين ويدعم العمل العربي المشترك».

ومن جانبه، أعرب الوزير شكري عن «تقدير مصر لما تقدمه مملكة البحرين من رعاية للجالية المصرية المقيمة بها، لا سيما خلال الأشهر الماضية التي شهدت تحديات وظروفًا استثنائية اتصالاً بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، في حين أعرب الوزير الزياني، عن تقدير بلاده للجالية المصرية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة».