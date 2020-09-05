السودان: إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 03:26 مساء
سودانيون يمشون على أكياس من الرمل للوصول إلى منازلهم في شارع غارق بالسيول في جنوب الخرطوم، 31 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن البلاد أصبحت منطقة كوارث طبيعية.

 كما أعلن المجلس تشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020 برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والإقليمية والعالمية، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية «سونا».

وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، عقب الاجتماع، إن المجلس استمع للتقارير المتعلقة بفيضانات هذا العام ووقف على حجم الخسائر البشرية والاضرار المادية التي أسفرت عن تأثر 16ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطنًا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وأشارت إلى أن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين 1946، و1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

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