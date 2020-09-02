ماكرون يتهم صحفيا فرنسيا بـ«غير المسؤول» على خلفية مقال عن لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 10:44 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإٌنترنت)

حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء في لبنان على صحفي في جريدة «لوفيغارو» الفرنسية، واتّهمه بأنه «غير مسؤول» لادعائه في مقال له أن فرنسا تهدد بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين سيعرقلون تنفيذ إصلاحات، بحسب مصادر متطابقة.

وأظهرت مشاهد صوّرتها قناة «إل سي اي» الفرنسية الرئيس يتوجّه بغضب إلى الصحفي في ختام زيارته بيروت التي اتّسمت بمحادثات استمرت ساعات طويلة مع القادة اللبنانيين بشأن تشكيل حكومة بمهمة محددة، وفق «فرانس برس».

المراسل الرهينة
وقال الرئيس الفرنسي للمراسل الكبير جورج مالبرونو المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، والذي كان رهينة لدى «الجيش الإسلامي» في العراق، «ما فعلته نظراً إلى حساسية الموضوع غير مسؤول»، مضيفاً «غير مسؤول بالنسبة لفرنسا وغير مسؤول بالنسبة للمعنيين وخطير من وجهة نظر أخلاقية».

وبحسب المشاهد التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الرئيس بنبرة عالية «سمعتني دائماً أدافع عن الصحفيين، وسأفعل ذلك دائماً. لكن أتحدث معك بصراحة، ما فعلته خطير وغير مهني ووضيع».

وكان ماكرون يتحدث عن مقال نشرته جريدة «لوفيغارو» في 31 أغسطس كتب فيه جورج مالبرونو أن الرئيس الفرنسي هدد خلال أول زيارة له إلى بيروت في السادس من أغسطس بعد يومين من انفجار المرفأ، بفرض عقوبات على المسؤولين السياسيين الذين سيعرقلون تنفيذ إصلاحات.

ضراوة الهجوم
وقال الصحفي «أنا مندهش جداً بسبب ضراوة هذا الهجوم غير المقبول، والذي رددت عليه. قمت بتوضيح الأمر مع (قصر) الإليزيه، بالنسبة إليّ المسألة منتهية».

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الحادثة «انتهت» بعد محادثة مع الصحفي والجريدة. وأوضحت «ما اتّهمه به الرئيس، هو أنه لم يعطِ للإليزيه إمكانية التعليق على المعلومات التي تعنيه».

وهذه المرة الأولى التي يهاجم فيها الرئيس بشكل علني صحفياً. وسعى الرئيس الفرنسي منذ أشهر إلى تهدئة العلاقات مع الصحفيين التي كانت متوترة في بداية ولايته الرئاسية. وفي بيروت، سُئل حول محاكمة مرتكبي الاعتداء على مجلة «شارلي ايبدو» فكرر الثلاثاء احترامه لحرية الصحافة.

عقوبات مسؤولين
وحمل ماكرون خلال المؤتمر الصحفي على المقال من دون تسميته فانتقد أولئك الذين «يكتبون أسوأ حماقات من دون أي تحقق» داعياً إياهم إلى «طرح السؤال مباشرة». ورداً على أسئلة حول عقوبات فردية محتملة على مسؤولين لبنانيين، نفى ماكرون هذه الفرضية من دون استبعاد تماماً «آلية عقوبات أوسع» على المدى الطويل.

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