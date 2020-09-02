رئيس الحكومة اللبناني المكلف يجري مشاورات لتشكيل مجلس الوزراء سريعا

رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب (وسط) في بيروت، 31 أغسطس 2020، (ا ف ب)

يبدأ رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب اليوم الأربعاء، مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومته، غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بيروت تعهد القوى السياسية بإتمام المهمة خلال مدة أقصاها أسبوعان.

وتوافقت القوى السياسية اللبنانية على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة بمهمة محددة مؤلفة من «شخصيات كفوءة»، تلقى دعم الأطراف السياسية وتنكب على إجراء إصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم دولي، حسب وكالة «فرانس برس».

وأديب (48 عاما) الذي كلف الإثنين بتشكيل الحكومة قبل ساعات على وصول ماكرون في زيارته الثانية إلى لبنان، يحظى بدعم أبرز القوى السياسية المتخاصمة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري من جهة وحزب الله ورئيس الجمهورية ميشال عون من جهة ثانية.

ويجري أديب الاستشارات غير الملزمة في مقر إقامة رئيس البرلمان نبيه بري، بسبب تضرر مجلس النواب في انفجار مرفأ بيروت، ويبدأ استشاراته بلقاء رؤساء الحكومات السابقين، ثم الكتل النيابية.

مهمة شاقة في العادة

وعادة تكون عملية تشكيل الحكومات في لبنان مهمة صعبة وتستغرق أسابيع أو أشهرا، إلا أن الضغط الفرنسي بدا واضحاً خصوصاً مع تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بالعودة إلى لبنان في زيارة ثالثة في نهاية العام، ودعوته الأطراف السياسية إلى باريس الشهر المقبل لتقييم الخطوات المنجزة على صعيد «خارطة الطريق» في اجتماع سيعقد بموازاة مؤتمر دعم دولي للبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إنجاز إصلاحات جدية وطارئة لدعمه ماليا على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ نحو عام وفاقمه انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس.