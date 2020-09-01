ماكرون يضغط على الطبقة السياسية اللبنانية ويعود نهاية العام لتقييم التقدم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محتضنا فتاة أصيبت في انفجار المرفأ المروع، على هامش غرسه شجرة أرز في محمية شمال بيروت إحياء لمئوية تأسيس لبنان الكبير. (أ ف ب)

يخوض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، رهانا صعبا في بيروت، حيث يمارس ضغطا كبيرا على القوى السياسية لتشكيل «حكومة بمهمة محددة» سريعا، تضطلع بإجراء إصلاحات «أساسية»، على أن يتولى بنفسه تقييم التقدّم ويزور مجددا لبنان نهاية العام الجاري.

وينطلق ماكرون الذي يزور بيروت للمرة الثانية خلال أقل من شهر، من أنّ مساعيه تعدّ «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ النظام السياسي والاقتصادي المتداعي في لبنان. ولم يتردد في إبداء استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد مع الأمم المتحدة الشهر المقبل، بحسب «فرانس برس».

متظاهرون ضد الطبقة السياسية

لكن حشدا من المتظاهرين الذين تجمعوا بعد الظهر في وسط بيروت دعوه إلى عدم التعامل مع الطبقة السياسية التي يطالبون برحيلها.

واستبقت القوى السياسية وصول ماكرون بساعات بتكليف مصطفى أديب «48 عاما»، سفير لبنان في برلين، وهو شخصية غير معروفة من اللبنانيين، تشكيل حكومة جديدة.

وأطلق ماكرون الذي عقد خلوة مع نظيره اللبناني، ميشال عون، ورئيس البرلمان، نبيه بري، في القصر الرئاسي حيث أقيم غداء رسمي على شرفه، بحضور كبار المسؤولين ورؤساء كتل برلمانية وسفراء، مواقف بارزة، خصوصا ما يتعلّق بتشكيل «حكومة بمهمة محددة في أسرع وقت».

تسمية رئيس حكومة

وفيما يتعلّق بتسمية أديب التي جاءت ثمرة توافق سياسي بين أبرز القوى وتحديدا رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وعون وحزب الله، قال ماكرون الثلاثاء: «يجب منحه كل وسائل النجاح»، بعد أن أكد في وقت سابق أنه «لا يعود لي أن أوافق عليه أو أن أبارك اختياره».

إلا أنه اعتبر أن تسميته السريعة بعد ثلاثة أسابيع من استقالة حكومة حسان دياب، بدلا من «ستة أشهر»، هي «إشارة أولى» على «تغيير أكثر سرعة» ربطه بالضغط القائم على الطبقة السياسية.

ماكرون يبدي استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد للبنان في أكتوبر

ماكرون يدعو من بيروت إلى الإسراع في تشكيل «حكومة بمهمة محددة»

وقال ماكرون، في تصريحات لموقع «بروت» الفرنسي من مرفأ بيروت الذي تفقده ظهرا، إنه «سيضع ثقله» ليتمكن أديب، الذي التقاه ليل الإثنين ومجددا في غداء بعبدا، من تشكيل حكومة سريعا قادرة على «إطلاق إصلاحات» بنيوية.

وغالبا ما يستغرق تأليف الحكومة في لبنان أسابيع عدّة أو حتى شهورا. ولا يُعلم ما إذا كان وضع لبنان تحت المجهر الفرنسي هذه المرة وتداعيات الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه الانفجار، قد يسرّع مساعي التأليف.

وغرّد ماكرون ظهرا: «سيتمكّن لبنان من التعافي من الأزمة التي يمرّ بها».

حشد المجتمع الدولي

ويسعى ماكرون الذي يعلم أن رهانه في لبنان «محفوف بالمخاطر» إلى إنجاز مهمته والحصول على نتائج سريعة للحفاظ على مصداقيته أمام المجتمع الدولي، بإصراره على إجراء إصلاحات «أساسية»، للحدّ من الفساد المستشري في قطاعات عدة، أبرزها الكهرباء والمرفأ والحسابات المالية. ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إجراء هذه الإصلاحات لتقديم الدعم المالي له.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون يعتزم إجراء زيارة ثالثة إلى بيروت في ديسمبر.

حاملة المروحيات «تونّير»

وخلال حوار مع ممثلين عن المجتمع المدني والأمم المتحدة على متن حاملة المروحيات «تونّير» في مرفأ بيروت، قال ماكرون: «نحن بحاجة إلى التركيز خلال الأشهر الستة المقبلة على حالة الطوارئ وأن نستمر في حشد المجتمع الدولي». وأضاف: «أنا مستعد لننظم مجددا، ربما بين منتصف ونهاية أكتوبر مؤتمر دعم دوليا مع الأمم المتحدة».

وقال ماكرون لاحقا في تصريحات صحفية: «أقترح أن تكون هناك آلية متابعة، في أكتوبر ثم في ديسمبر، وهذا ما سألتزم به شخصيا». ويجتمع الرئيس الفرنسي مساء مع ممثلي تسعة من القوى السياسية البارزة، بينها حزب الله، القوة العسكرية والسياسية الأبرز المدعومة من إيران.

ويدافع ماكرون عن إستراتيجيته هذه برغبته بـ«التحدّث إلى جميع الأطراف» وبينها حزب الله، «القوة السياسية الممثلة في البرلمان»، بموازاة تأكيده أنه «لا يوافق» على جزء من «المشروع» السياسي للحزب الذي تعتبره واشنطن منظمة «إرهابية» وتتهمه بعرقلة الإصلاحات.