إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة السعودية وإحالته للتحقيق

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز, (أرشيفية: الإنترنت)

قرر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية، وافق الملك سلمان، على اقتراح ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان، بتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

كما قرر الملك سلمان، إعفاء نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، من منصبه، وإحالته للتحقيق.

كما يتم إحالة يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفة للتحقيق.

وبحسب الوكالة السعودية، تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.