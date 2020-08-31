الإمارات تتهم قطر مجددا بدعم الإرهاب أمام محكمة العدل الدولية

مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي. (الإنترنت)

اتهمت دولة الإمارات الاثنين، قطر بدعم الإرهاب أمام محكمة العدل الدولية التي استأنفت الاثنين جلسات الاستماع للنظر في الخلاف القائم بين الدولتين على خلفية أزمة عمرها ثلاث سنوات بين قطر من جهة ومصر وثلاث دول خليجية من جهة أخرى.

ففي يونيو 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ«تمويل الإرهاب» ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة، وفق «فرانس برس».

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وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وردت قطر في يونيو 2018 برفع خلافها مع الإمارات إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، متهمة أبوظبي بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية «الحصار» الذي فُرض عليها.

تجديد التهم

وطلبت الإمارات الاثنين من محكمة العدل الدولية رفض الشكوى وجددت اتهاماتها للدوحة.

وقال عبدالله النقبي مدير إدارة القانون في وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال مكالمة بالفيديو إن الإجراءات ضد قطر يبررها «التهديد الكبير الذي يشكله دعم قطر للإرهاب والتطرف». وأضاف «لا علاقة لهذا الأمر بالتمييز العنصري».

ومن المقرر أن تتحدث قطر الأربعاء عبر الفيديو أيضا، وستستمر جلسات الاستماع يومي الجمعة والاثنين المقبلين، لكن قرار المحكمة قد يستغرق سنوات.

واتهم محام يمثل قطر أمام الهيئة القضائية العليا للأمم المتحدة في العام 2018 الإمارات بإشاعة «أجواء خوف» لدى القطريين المقيمين على أراضيها بفصلها العائلات وإلحاق «معاناة كبرى» بها.