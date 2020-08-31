الإمارات تتهم قطر مجددا بدعم الإرهاب أمام محكمة العدل الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 08:16 مساء
مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي. (الإنترنت)

اتهمت دولة الإمارات الاثنين، قطر بدعم الإرهاب أمام محكمة العدل الدولية التي استأنفت الاثنين جلسات الاستماع للنظر في الخلاف القائم بين الدولتين على خلفية أزمة عمرها ثلاث سنوات بين قطر من جهة ومصر وثلاث دول خليجية من جهة أخرى.

ففي يونيو 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ«تمويل الإرهاب» ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة، وفق «فرانس برس».

«فرانس برس»: الدول المقاطعة لقطر تستأنف خدماتها البريدية معها

وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وردت قطر في يونيو 2018 برفع خلافها مع الإمارات إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، متهمة أبوظبي بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على خلفية «الحصار» الذي فُرض عليها.

تجديد التهم
وطلبت الإمارات الاثنين من محكمة العدل الدولية رفض الشكوى وجددت اتهاماتها للدوحة.

وقال عبدالله النقبي مدير إدارة القانون في وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال مكالمة بالفيديو إن الإجراءات ضد قطر يبررها «التهديد الكبير الذي يشكله دعم قطر للإرهاب والتطرف». وأضاف «لا علاقة لهذا الأمر بالتمييز العنصري».

ومن المقرر أن تتحدث قطر الأربعاء عبر الفيديو أيضا، وستستمر جلسات الاستماع يومي الجمعة والاثنين المقبلين، لكن قرار المحكمة قد يستغرق سنوات.

واتهم محام يمثل قطر أمام الهيئة القضائية العليا للأمم المتحدة في العام 2018 الإمارات بإشاعة «أجواء خوف» لدى القطريين المقيمين على أراضيها بفصلها العائلات وإلحاق «معاناة كبرى» بها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى تغيير «النظام الطائفي»
عربى
كوشنر: السعودية سمحت بعبور الطائرة الإسرائيلية أجواءها إلى الإمارات
عربى
بالصور: عودة الطلاب إلى المدارس
ليبيا
الرئيس ميشال عون يدعو إلى إعلان لبنان «دولة مدنية»
عربى
مستشار ترامب يرجح تطبيع دول عربية وإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قريبا
دولى
النهر الصناعي يكشف لقناة الوسط «wtv» حقيقة تلوث المياه في بنغازي
ليبيا
وزير العدل يبحث مع سفير نيجيريا آليات إعادة أبناء «داعش» النيجيريين إلى بلدهم
ليبيا
المقاتلون الأجانب وتفكيك الميليشيات.. أصعب مهمة في طريق الصفقة السياسية في ليبيا
ليبيا
وفاة رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة الطيب خيرالله بفيروس «كورونا»
ليبيا
إصابة الحكم الليبي محمد القداري ووالده بفيروس «كورونا»
رياضة محلية
وزير العمل المفوض: جاهزون لبدء تنفيذ برنامج تشغيل الشباب
ليبيا
«الوسط» تحاور عميد بلدية سبها الشاوش غربال
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامة في العين تشي بنقص فيتامين أساسي