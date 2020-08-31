رئيس الحكومة اللبناني المكلف يتعهد بتشكيل حكومة سريعا من أصحاب الكفاءة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 01:43 مساء
السفير مصطفى أديب. (الإنترنت)

تعهّد رئيس الحكومة اللبناني المكلف، مصطفى أديب، بتشكيل حكومة «في أسرع وقت ممكن» تضمّ فريقًا «متجانسًا من أصحاب الكفاءة والاختصاص»، وإجراء إصلاحات أساسية يشترطها المجتمع الدولي لدعم بلاده.

وقال أديب في بيان تلاه من القصر الرئاسي، اليوم الإثنين، ونقلته وكالة «فرانس برس» إن «الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلتها هي بناء على أن كل القوى السياسية تدرك ذلك وتفهم ضرورة تشكيل الحكومة في فترة قياسية والبدء بتنفيذ الإصلاحات فورًا من مدخل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وكلف  الرئيس اللبناني، ميشال عون، السفير أديب تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما نال تأييد 90 نائبًا خلال الاستشارات النيابية. وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين أن عون استدعى أديب، الذي كان سفير لبنان لدى ألمانيا، لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.

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