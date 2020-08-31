تكليف مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 12:50 مساء
السفير مصطفى أديب المكلف رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة. (أرشيفية: الإنترنت)

كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، السفير مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة، بعدما نال تأييد 90 نائبًا خلال الاستشارات النيابية.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين أن عون استدعى أديب، وهو سفير لبنان لدى ألمانيا، لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، تزامنًا مع وصول الرئيس المكلف إلى القصر الرئاسي، حسب وكالة «فرانس برس».

وبدا واضحًا أن توافقًا حدث خلال الساعات الماضية بين أبرز القوى السياسية لتسمية أديب، إذ أفادت جهات بث رئيسية في لبنان بأن زعيم تيار المستقبل سعد الحريري رشح  أديب ليصبح رئيس الوزراء المقبل خلال مشاورات رسمية اليوم الاثنين.

وقال الحريري بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون إن الحكومة الجديدة يجب أن تتشكل سريعا من وزراء اختصاصيين. وأضاف أن أهدافها يجب أن تتضمن إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار المدمر الذي شهدته في الرابع من أغسطس.

وبدأ عون اليوم الإثنين استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة خلفاً لحسان دياب الذي استقال بعد انفجار مرفأ بيروت، في خطوة تسبق بساعات قليلة فقط وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان.

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