الإمارات: انفجار في مطعم بأبو ظبي.. وإصابات بين «بسيطة» و«متوسطة»

آثار الحريق الذي وقع في مطعم بأبوظبي، 31 أغسطس 2020 (وكالة أنباء الإمارات)

وقع انفجار في مطعم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، صباح اليوم الإثنين، ما أدى إلى إصابات بين «بسيطة» و«متوسطة»، جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).



وقالت شرطة أبوظبي إنها تتعامل حاليًا مع الانفجار الناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بالعاصمة، مشيرة إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن الانفجار.



وعليه، تحركت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي لمباشرة مهامها في إجلاء السكان بصورة آمنة من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.



وتعاملت الفرق المعنية مع الموقف بشكل مباشر، فيما دعت شرطة أبو ظبي الجمهور إلى «عدم تداول الإشاعات حول الحادث، والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».